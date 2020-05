"Theater müssen mitspielen"

Lutz Hillmann Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Vorsitzende des Sächsischen Bühnenvereins und Theaterintendant Lutz Hillmann plädierte dafür, nicht zu hadern und sich über Hygiene- oder Abstandsregeln zu beschweren, sondern die Krise als Chance für neue kreative Ideen begreifen. "Es gibt ja einige Theaterleute, die gesagt haben: So können wir gar nicht Theater machen – was gebt ihr uns hier für Regeln? Wir warten bis wieder alles normal ist", erklärte Hillmann. Er finde, das sei keine Haltung gegenüber dem Publikum. "Das Publikum atmet jetzt regelrecht auf, gerade wenn es diese Lockerungen gibt. Und wir müssen da mitspielen. Wir sind ja faktisch Ideefabriken in unseren Häusern und wir müssen was Produktives daraus machen." Er würde die Vorstellung von sich weisen, dass das für immer oder für eine längere Zeit so sein werde. "Ich lebe immer noch mit der Hoffnung, dass das vielleicht eine Übergangsphase ist, die wir aushalten müssen."

"Sind wir wirklich systemrelevant?"

Hillmann bezeichnete die derzeitige Corona-Krise als "unheimliche Zäsur" für die gesamte Gesellschaft, aber speziell auch für Theatermacher. Er selbst habe in den vergangenen Wochen die Bedeutung des eigenen Schaffens oft hinterfragt habe. "Es hat mir richtig wehgetan, dass so lange überhaupt nicht über Theater oder überhaupt Kultur gesprochen wurde, auch in der öffentlichen Debatte nicht." Da käme er schon ins Grübeln und überlege: "Welche Rolle spielen wir denn eigentlich? Sind wir wirklich systemrelevant? Das müssen die Leute ja entscheiden." Wenn er mit Leuten telefoniere oder auf der Straße rede, sagten sie, sobald das Theater wieder was mache, kämen sie. "Aber in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in den Medien sind wir doch wochen-, monatelang überhaupt nicht vorgekommen", betont er. "Das stimmt dann schon etwas nachdenklich."

"Wir dürfen uns nicht mehr selbst ausbeuten!"