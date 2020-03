Wegen der Corona-Krise müssten Konzerte, Lesungen oder Auftritte reihenweise abgesagt werden. Viele Kulturveranstalter und freischaffende Künstler stehen vor großen finanziellen Einbußen und sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Veranstalter und Agenturen appellieren jetzt an die Solidarität der Besucher. Sie rufen dazu auf, bereits gekaufte Tickets zu behalten und nicht zurückzugeben.

Initiiert wurde die Aktion #AktionTicketBehalten von den führenden Konzertagenturen aus der Folk- und Weltmusik-Szene. Kern des Aufrufs ist die Bitte an Konzertbesucher, den Betrag des erworbenen Tickets symbolisch zu spenden, statt das Tickets der abgesagten Veranstaltungen zurückzugeben. Künstler und Veranstalter würden so vor vollständigen Einkommensverlusten in den nächsten Wochen und Monaten bewahrt. Die Initiatoren von #AktionTicketBehalten fürchten das Aus noch vieler folgender Veranstaltungen bis in den frühen Sommer hinein.