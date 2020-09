Sachsens Kultusminister will sich dafür einsetzen, dass Schulen in den kommenden Monaten regional und eigenverantwortlich über Hygienekonzepte entscheiden können. Christian Piwarz sagte bei der MDR KULTUR-Zukunftswerkstatt, dass es zwar einen bundesweiten Rahmen geben soll, die eigentlichen Entscheidungen jedoch vor Ort getroffen werden müssten.

Sachsens Bildungsminister Christian Piwarz Bildrechte: dpa

Man habe das bereits vor den Sommerferien in Sachsen ausprobiert, so der Kultusminister: "Es hat gut funktioniert, dass die Schüler und Schulen entsprechend ihrer konkreten Situation vor Ort die Entscheidungen treffen, wo eine Maske zu tragen ist. Dafür werbe ich auch. Denn wenn eine Entscheidung vor Ort getroffen wird, trifft sie im Regelfall auf eine höhere Akzeptanz als wenn ich in meinem Dresdner Ministerbüro Entscheidungen treffe, die dann möglicherweise nicht nachvollzogen werden können." In Sachsen muss laut Piwarz im Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine Maske mitgeführt werden. Allerdings entscheiden die Schulen selbst, in welchen Situationen eine Maskentragepflicht herrscht. "Ausnahme ist der Unterricht, weil wir es nicht für vertretbar halten, dass Kinder über mehrere Stunden hinweg Masken tragen", versprach der Minister.