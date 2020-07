Mit diesen Fragen macht sich Bossong für neue Formate stark, die in den vergangenen Monaten überall auftauchten: digitale Lesungen und Online-Buchmessen. Diese Ideen könnten die Branche auch in Zukunft prägen. Für Oliver Zille jedoch sind das nur aus der Not geborene Formate. "Was eine Messe leistet, kann digital nicht ersetzt werden", verteidigt er seine Veranstaltung.

Gleichzeitig deutet der Buchmesse-Chef an, dass nichts in Stein gemeißelt sei und dass der Termin der Buchmesse, der traditionell im März liegt, nicht mehr unantastbar sei. Denn der März ist eine Haupt-Viren-Verbreitungszeit und vielleicht muss ein Branchentreffen dem Virus weichen. Jo Lendle macht das mit Hanser-Verlag schon in diesem Herbst vor: Er wird auf der Frankfurter Messe keinen Stand buchen. Auf welches Ziel der Buchmarkt in dieser Krise hinläuft, lässt sich in dieser Zukunftswerkstatt noch nicht ablesen. Klar ist nur, dass der Weg in die Zukunft mit der Liebe zur Literatur und dem Medium Buch gepflastert ist.