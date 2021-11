Ausnahmen gibt es allerdings weiter für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Sie sollen weiter das Theater besuchen können, wenn sie einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltests oder einen Nachweis über die Teilnahme an regelmäßigen Testungen an Schulen vorlegen können.

Wie sieht es im Film-Bereich aus? Das "Kino im Schillerhof" in Jena teilt auf seiner Homepage mit, dass es seit dem 2. November ebenfalls das 2G-Modell ausprobiert, damit die Pflicht zum Maskentragen entfalle und die Kinosäle komplett ausgelastet werden können. In ihrem Schreiben heißt es auch: "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und stoßen auch nicht überall auf Verständnis. Getroffen haben wir sie aus dem einfachen Grund, dass wir mittelfristig nicht bestehen können, solange wir nur 30 % unserer Plätze besetzen dürfen." Damit es das kleine Kino in einem halben Jahr noch geben könne, sei dieser Schritt nötig gewesen. Die Betreiber hoffen auf das Verständnis des Publikums.

Auch das "Kassablanca" in Jena hat gemeinsam mit anderen Clubs der Stadt schon im Oktober mit dem 2G-Modell gestartet. Im Gespräch mit MDR KULTUR hat Thomas Sperling vom Kassablanca erzählt: "Wenn die neuen Regeln in Thüringen sich an denen von Sachsen orientieren, können wir nicht mehr so produzieren, wie jetzt. Das heißt keine Partys mehr und keine Steh-Konzerte. Party mit Maske ist nicht praktikabel. Die Gäste wollen auch mal schreien. Und wer will nachts um zwei noch kontrollieren, ob nach dem dritten Cuba Libre Abstände eingehalten werden und alle Maske tragen?"