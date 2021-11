Im Theater Magdeburg wird ab Dezember die 2G-Regelung eingeführt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Theater Magdeburg öffnet im November noch weitestgehend im 3G-Modus, bietet aber einzelne Vorstellungen wie das Musical "My Fair Lady" bereits im 2G-Modus an. Abstands- und Maskenpflicht könnten hier entfallen, dennoch werde im Saal ein Abstand von jeweils einem Sitzplatz eingerichtet, heißt es auf der Website. Zutritt zu diesen 2G-Veranstaltungen haben demnach nur Geimpfte und Genesene oder derzeit Zuschauerinnen unter 18 Jahren.



"Ab Dezember spielen wir dann konsequent in der 2G-Variante", erklärte Pressechefin Christine Villinger auf Anfrage von MDR KULTUR. Es gebe Zuschriften, in denen Besucherinnen und Besucher ihren Unmut ausdrücken, einige zur 2G-Regel, andere zum 3G-Modus: "Wir verstehen beide Positionen, möchten einerseits niemanden ausschließen, spüren aber auch den Frust der Geimpften, die aufgrund der geringen Platzkapazität bei 3G keine Karten mehr erwerben können." Die 3G-Variante bedeute für die Auslastung des Opernhauses, statt der 688 möglichen Plätze aus Vor-Corona-Zeiten nur etwa 230 anbieten zu können, bei 2G seien es 550. Für das Schauspielhaus bedeute die 3G-Regelung, 84 Plätze besetzen zu können, statt 130 bei 2G, von insgesamt eigentlich 199 in Vor-Corona-Zeiten. Die Bildungsangebote blieben in jedem Falle weiter erhalten, so weit es die Pandemielage zulasse, so Villinger. Allerdings sagten bereits erste Schulen aus Sorge von sich aus ab. Ungeklärt sieht Christine Villinger weiter die Frage nach den Ausführungsbestimmungen der Verordnung, heißt: Wie solle die Kontrolle eigentlich abgesichert werden?