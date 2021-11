Die 2G-Regel wurde in Sachsen zum Teil schon vor der neuen Corona-Schutzverordnung umgesetzt. Das Kulturbündnis "Hand in Hand e.V.", das Chemnitzer Clubs und künstlerische Initiativen vertritt sowie der Leipziger Techno-Club Distillery hatten die 2G-Regel schon seit längerem vorgeschrieben.

Unter 16-Jährige und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, von der 2G-Vorgabe wie bislang ausgenommen. Bildrechte: dpa

Trotzdem verkündeten die Betreiber der Distillery am vergangenen Samstag auf ihrer Facebook-Seite: "Wir beginnen heute Abend die letzte Party 2021 in der Distillery (soviel ist sicher) und vielleicht sogar die letzte an diesem Standort überhaupt." Damit sei der Club-Betrieb vorerst eingestellt. Die Distillery wird 2022 den Standort wechseln müssen. Kritik von Seiten der Clubszene wie von der Live-Initiative Sachsen richtet sich nicht gegen 2G, sondern gegen die damit verbundenen Auflagen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln und Kapazitätsbeschränkungen.