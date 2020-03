Die Auswirkungen des Coronavirus sind in vielerlei Hinsicht spürbar. Auch der Kulturbetrieb in Deutschland gerät ins Stocken. Das Theater in Chemnitz will zwar den Betrieb möglichst lange aufrechterhalten – in Rudolstadt aber sind bereits alle Veranstaltungen bis Ende März abgesagt.

"So etwas hatten wir noch nie" – mit diesen Worten beschreibt der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, die Auswirkungen des Coronavirus auf den Kulturbetrieb. Natürlich seien die großen Häuser von leeren Rängen betroffen, wenn die Theater die Vorstellungen absagen müssen, besonders hart treffe die Krise jedoch auch freischaffende Künstlerinnen und Künstler und kleinere Betriebe, so Zimmermann. Die Krise wirkt bei ihnen so einschneidend, weil sie bislang nicht auf Ausgleichszahlungen hoffen konnten. Zimmermann hatte daher einen Notfallfonds gefordert, der seiner Ansicht nach von Geldern der Kulturstiftung des Bundes und der Kulturstiftung der Länder gespeist werden sollte.

Kulturstiftung des Bundes sieht sich nicht zuständig

Von der Kulturstiftung des Bundes heißt es, dass man zwar den eigenen Projektträgern die Förderung garantieren könne, für einzelne Künstlerinnen und Künstler sei man jedoch nicht zuständig. Die Sprecherin Friederike Tappe-Hornbostel sagte MDR KULTUR, dass der Deutsche Kulturrat mit der Idee vorgeprescht sei. "Allerdings scheint er da die Rechnung ohne den Wirt gemacht zu haben. Beispielsweise müsste die Kulturstiftung des Bundes einen solchen Fonds erst durch ihre Gremien passieren lassen", so Tappe-Hornbostel. Schnelle Hilfe sei so nicht möglich. Man erkenne aber an, dass wichtige Fragen zu Absagen und Ausfällen geklärt werden müssten.

Infektionsschutzgesetz greift auch für selbstständige Künstler

Zu den ungeklärten Fragen gehören auch die Kriterien, nach denen Hilfsgelder gezahlt werden. Gibt es eine offizielle Quarantäne-Anordnung, erhalten die Künstler einen Ausgleich vom Land. Bleiben aber die Besucher bei kleineren Aufführungen einfach weg, gibt es keinen Ausgleich. "Generell fallen nämlich Freiberufler unter das Infektionsschutzgesetz. Sie werden mit den Selbstständigen 'gleichgesetzt'. Eine Erstattung nach dem Infektionsschutzgesetz kommt aber nur in Frage, wenn die Freiberufler selbst eine Quarantäneanordnung oder ein Tätigkeits-/Beschäftigungsverbot vom zuständigen Gesundheitsamt erhalten haben", heißt es von der Landesdirektion Sachsen. In diesem Fall würde die Berechnung des Erstattungsbetrages auf der Grundlage der letzten vom Finanzamt vorliegenden Steuererklärung erfolgen. Honorarausfälle aufgrund von abgesagten Veranstaltungen fallen laut Landesdirektion nicht unter das Infektionsschutzgesetz und sind somit nicht erstattungsfähig.

Kulturstaatsministerium sagt Unterstützung zu

Kulturstaatsministerin Monika Grütters Bildrechte: dpa Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich in einer Mitteilung hinter Kultureinrichtungen, Künstler und Künstlerinnen gestellt. Ihr sei bewusst, dass diese Situation eine große Belastung für die Kultur- und Kreativwirtschaft bedeute und insbesondere kleinere Einrichtungen und freie Künstlerinnen und Künstler in erhebliche Bedrängnis bringe. "Ich lasse sie nicht im Stich! Wir haben ihre Sorgen im Blick und werden uns dafür einsetzen, dass die speziellen Belange des Kulturbetriebs und der Kreativen miteinbezogen werden, wenn es um Unterstützungsmaßnahmen und Liquiditätshilfen geht", so Kulturstaatsministerin Grütters.