Schlagersänger Costa Cordalis gestorben

Cordalis wurde 1944 in Griechenland geboren. Mit 16 Jahren zog er nach Deutschland, nach Frankfurt am Main, wo er zunächst Germanistik und Philosophie studierte. 1965 landete er mit "Du hast ja Tränen in den Augen" seinen ersten Hit, eine Coverversion von Elvis Presleys "Crying in the Chapel". Der Durchbruch gelang in den 70er Jahren mit Liedern über "Carolina" (1973), "Anna Lena" (1974) und "Anita" (1976). Der Ohrwurm über die Frau in Mexiko wurde zu Cordalis'größtem Hit. Auch an TV-Shows nahm er teil, so etwa 2004 an der ersten Ausgabe des RTL-Dschungelcamps - aus der Cordalis prompt als Sieger hervorging.