Samawatie wurde 1976 als Tochter iranischer Einwanderer in Braunschweig geboren. Sie studierte klassische Musik sowie Jazz in Hannover und Berlin. 2002 gründete die Musikerin das international bekannte Quartett Cyminology. Die Gruppe vereint Elemente orientalischer Musik mit Facetten westlicher Klassik und des Jazz. Ihre Programme verbinden Dichtungen alter persischer Meister mit eigenen Texten. Ab 2010 arbeitete Samawatie mit Musikern der Berliner Philharmoniker zusammen, rief 2012 das transkulturelle Orchester "Divan der Kontinente" ins Leben und kuratierte 2017 das Festival "Female Voice of Iran" in Berlin.