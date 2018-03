MDR KULTUR: Dass im Pop viel erdacht und erfunden wird ist nicht neu. Aber dass man eine ganze Band erdenkt – das war da schon eine neue Qualität, oder?

Jens Balzer: Ja, das war schon sehr innovativ, was Damon Albarn und seine Kollegen da gemacht haben, aber ganz neu ist es auch wieder nicht. Wenn man mal in der Popgeschichte zurückblickt, dann wird man einige Vorläufer finden. Mitte der 70er-Jahre gab es zum Beispiel eine sehr populäre britische Band, die Wombles. Das war eine Gruppe von Hut tragenden musizierenden Ratten aus Wimbledon, die in einem Park in der Nähe der Themse lebten und die eine Frühform des umweltgerechten Lebens führten. Ihr Tagewerk bestand aus dem Zusammentragen von Dingen, die von achtlosen Menschen weggeworfen worden waren; auch ihre Instrumente recycelten sie aus im Park aufgefundenem Schrott.

Die Wombles in ihren Vogelkostümen als Ehrengarde für die Queen. Bildrechte: dpa

Und wenn man noch weiter zurückguckt, wird man auch Zeichentrickgruppen finden, zum Beispiel The Archies, die 1969 einen großen Hit hatten mit "Sugar, Sugar", der bis heute auf den Oldie-Radio-Stationen läuft. Es gibt also gerade in UK eine lange Tradition an Cartoon-Bands, und man darf davon ausgehen, dass Damon Albarn das alles kannte, auch wenn die eigentliche Inspiration dann von einem Deutschen kam, nämlich von Holger Czukay von Can, den legendären Krautrockern.

Lange Zeit präsentierten sich die Gorillaz nur in Form von Comicfiguren, die Menschen dahinter traten erst ab dem dritten Album persönlich auf die Bühne. Bildrechte: EMI Music

Die Gründungsidee der Gorillaz war eigentlich die Kritik am Starkult. Kam diese Idee beim Publikum an?

Es war einerseits die Kritik am Starkult, andererseits was das Projekt wahnsinnig erfolgreich – das ist ja selten, dass man mit Kritik am Erfolgreichen dann selber erfolgreich ist. Das war also wirklich ein genialer Coup von Damon Albarn. Man muss sich tatsächlich noch mal zurückversetzen in diese Zeit der Jahrtausendwende zwischen 1999 und 2001: Da war MTV noch eine große Nummer, eigentlich der wesentliche Kanal, wie Popmusik transportiert wurde. Und da wurden natürlich mit visuellen Mitteln, mit Videoclips, Stars aufgebaut, die ein Millionenpublikum erreichten. Da gab es das Phänomen der Boy- und der Girlgroups, wie etwa die Spice Girls. Das war der eigentliche Ansatzpunkt für die Gorillaz.



"Clint Eastwood", die erste Gorillaz-Single, war direkt erfolgreich. Man wusste gar nicht so richtig, welche Art von Musik das war, welches Genre da bedient wurde. Und – anders als normalerweise in solchen Fällen, wenn die Leute nicht wissen, was es ist, kaufen sie es nicht – trat das genaue Gegenteil ein: Das war das erfolgreichste Stück, das Damon Albarn jemals komponiert hat. Das erste Gorillaz-Album hat sich über 6 Millionen Mal verkauft.

Was wird aus der Idee der Kunstkritik, wenn sie wiederum zum Erfolg wird? Hat das Publikum sie nicht verstanden?