Für Levy sei "das Thüringer Debakel" ein Einschnitt im eigenen Denken gewesen. Bisher hätte er sich immer damit beruhigt, dass in anderen europäischen Ländern etwa 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung rechtsradikale Einstellungen hätten – und das in Deutschland bei weitem nicht der Fall sei. Er hätte das Ganze wohl ein wenig auf die leichte Schulter genommen, meinte Levy. Jetzt würde es ihm schon mulmig und er habe das Gefühl, derzeit sei es nicht mehr ungefährlich.

Levy will auf die Situation in Deutschland als Künstler reagieren. Humor sei dabei eine wunderbare Waffe, aber auch ein Mittel für Intelligenz sagte der in Berlin lebende jüdisch-schweizerische Regisseur, der vor allem durch seine Komödien bekannt wurde. Eine gute Komödie gibt zu denken, beflügelt Erkenntnisse und öffnet Türen zum Dialog, so Levy. Sein bisher größter Erfolg "Alles auf Zucker" kam 2004 ins Kino.