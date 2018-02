Dass dies ein großer Verlust für die Filmwelt wäre, zeigt sich nicht zuletzt in "Der Seidene Faden". Day-Lewis spielt darin einen cholerischen Modeschöpfer mit Schwierigkeiten in Liebesbeziehungen. Der Film entführt in ein nebliges und sehr viktorianisches Nachkriegs-Großbritannien. Und in eine Welt der perfekten Abendgarderobe.

Aschenputtel und der eigenwillige Prinz

Drei Oscars hat Daniel Day-Lewis schon erhalten, so viele wie kein anderer Schauspieler vor ihm. Bildrechte: dpa Der exzentrische Schneider und Modeschöpfer Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) kleidet für gewöhnlich die Damenwelt der High Society ein. Doch diesmal setzt er seinen seidenen Faden für die einfache Kellnerin Alma ein. Er lernt sie an einem Ferienort am Meer kennen und begeistert sich für ihre schlichte Schönheit und ihr unverstelltes Wesen. Vor allem aber hat sie die ideaelen Maße für das Kleid, das ihm vorschwebt. Das Aschenputtel wird also neu eingekleidet und heimgeführt ins Londoner Herrenhaus. Man könnte aber auch sagen: Es ist Alma, die sich den graumelierten Prinzen erwählt. Denn sie weiß, was ihr gefällt.

Schwieriger Künstler

Die beziehung zwischen Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) und Alma (Vicky Krieps) ist nicht durchgängig romantisch. Bildrechte: dpa Doch der romantische Traum wirft auch dunklen Schatten. Alma wird Reynolds Lieblingsmodell und seine neuste Lebensabschnittsgefährtin. Mehr Raum kann der überzeugte Junggeselle einer Frau an seiner Seite nicht einräumen. Nichts darf ihn von seiner Berufung ablenken. Daniel Day Lewis verkörpert wie üblich mit Haut und Haaren diesen unflexiblen Choleriker, der seine Muse in den Goldenen Käfig sperrt.

Die Sinnlichkeit der Mode

Mit Regisseur Paul Thomas Anderson hat Daniel Day-Lewis schon in "There Will Be Blood" zusammen gearbeitet. Bildrechte: dpa Nach "There Will be Blood" ist es sein zweiter Film mit Regisseur Paul Thomas Anderson, Schöpfer von Werken wie "Magnolia", "Boogie Nights" oder zuletzt der Thomas-Pynchon-Verfilmung "Inherent Vice". Andersons Filmfiguren leben oft für das Geschäft, sei es das Kasino-, das Porno-, das Fernseh- oder das Ölgeschäft.



Diesmal ist es die Modebranche in den 1950er-Jahren. Und was liegt näher, als das Herstellen von Kleidung ins Zentrum eines Historienfilmes zu rücken. Anderson nutzt die sinnliche Komponente des Stoffes für die Leinwand. In "Der Seidene Faden" ist jedes Kostüm handgemacht und jedes englische Landhaus ein Originaldrehort.



Die Überraschung im Film sind die Frauen. Vor allem Alma, die Luxemburgerin Vicky Krieps spielt sie mit großer Natürlichkeit. Sie emanzipiert sich und krempelt das Dominanzverhältnis zwischen Meister und Muse auf eigenwillige Weise um.

Anleihen bei Hitchcock