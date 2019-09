Der US-amerikanische Musiker und Künstler Daniel Johnston ist tot. Er starb am Dienstag mit 58 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in seinem Haus in Texas, teilte seine Familie mit. Seit Jahren kämpfte er zudem mit gesundheitlichen Problemen, teilte sein Bruder Dick mit. Unter anderem wurden bei ihm Schizophrenie und eine bipolare Erkrankung diagnostiziert.

"True Love will find you in the end"

Der Singer/Songwriter war gerade in Indie-Kreisen Kult, zu seinen Fans zählten Kurt Cobain und David Bowie. Einer seiner erfolgreichsten Songs war "True Love will find you in the end". Er schrieb Lo-Fi-Folksongs, in denen er gerne mal Bob Dylan oder die Beach Boys zitierte. Er brachte Dutzende Alben heraus, in den Achtzigern viele davon auf Kassette.



Kurt Cobain half ihm zum Ruhm

Doch richtig berühmt wurde Daniel Johnston nie – weder mit seiner Musik, noch mit seinen Comics und seiner Kunst. Große weltweite Aufmerksamkeit bekam Johnston, als Nirvana-Sänger Kurt Cobain 1992 während der Verleihung der MTV-Awards ein T-Shirt trug, auf dem das Cover seiner Kassette "Hi, How Are You" von Johnston zu sehen war. Das Bild hatte der Songwriter selbst gezeichnet.