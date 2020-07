Daniel Kahn

Geboren wurde Kahn 1978 in einer jüdisch-amerikanischen Familie in Detroit. Er hat unter anderem Schauspiel und Regie studiert und mehrfach für das Theater gearbeitet, in der Netflix-Serie "Unorthodox" trat er als Sänger auf. 2005 verschlug es ihn nach Deutschland, wo er seitdem in Berlin lebt. Das ist eher zufällig so geschehen, bekennt er, doch momentan möchte er die Stadt nicht verlassen und verweist als Grund auf die Weltlage.