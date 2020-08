In der Begründung der Jury hieß es, das Prosawerk der in Leipzig lebenden Schriftstellerin zeichne sich durch einen klaren, sinnlichen Ton aus, der seinem eigenen Rhythmus folge. "Sie schreibt über starke Gefühle, ohne sentimental zu werden und genau deshalb sind ihre Geschichten – im besten Sinne – wahrhaftig", so die Juryvorsitzende Undine Materni.

Daniela Krien lebt und arbeitet in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Daniela Krien wurde 1975 in Neu-Kaliß in Sachsen-Anhalt geboren und wuchs in Jena und im Vogtland auf. Seit ihrem Studium der Kulturwissenschaften, Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig lebt sie seit 1999 in Leipzig und arbeitet hier als freie Schriftstellerin. Ihren ersten Roman "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" veröffentlichte sie im Jahr 2011. "Muldental. Zehn Geschichten" folgte drei Jahre später. Im vergangenen Jahr erschien das Buch "Die Liebe im Ernstfall".