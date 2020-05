Stephanie Lottermoser macht nicht mit. Die Sängerin und Saxophonistin streamt keine Gigs aus dem Wohnzimmer, stellt sich zum Musizieren nicht auf den Balkon, gibt keine kostenlosen Konzerte. Und den Eifer, mit dem gerade viele ihrer Musikerkollegen genau das tun, beobachtet sie mit einiger Skepsis: "An sich haben wir gerade eine ziemliche Not, was den Kunstbetrieb angeht, und uns wird das auch noch monatelang beschäftigen. Ich finde, man muss schon auch so ein bisschen das politische Zeichen sehen, dass man damit setzt."

Viele Menschen beteiligten sich im März an einem bundesweiten Aufruf zu einem Musik-Flashmob und spielten die "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. Bildrechte: dpa

"Mir haben dann Leute auch einfach geschrieben: 'Ja, aber du brichst dir doch keinen Zacken aus der Krone. Du hast doch dein Saxophon eh zu Hause, dann kannst du doch jetzt auch spielen!"", erzählt Lottermoser: "Ungeachtet dessen, dass ich ja auch die Musiker in meiner Band bezahle, wir nehmen gerade ein Album auf. Das Geld fliegt mir ja auch nicht irgendwie zu. Das wird dann alles so vergessen."



Der typisch romantische Musikbegriff, er verschleiert, dass Musikerinnen und Musiker auch Unternehmer sind. Dabei will Stephanie Lottermoser die Corona-Konzerte gar nicht verdammen: "Mir geht's jetzt nicht darum, dass man mal einen Gruß rauslässt an die Fans oder an das Publikum. Und natürlich ist Musik was, was immer helfen kann und immer emotional was abfangen kann oder einen aufbauen kann. Aber ich finde es gefährlich, wenn man zu selbstverständlich davon ausgeht, dass jetzt einfach Künstler monatelang dauerhaft umsonst in dieser Art Musik veröffentlichen."