Auch zuvor gibt es bei der Verfilmung schon einige Hürden zu meistern. Schon viele Jahre vor dem Kinostart wird erfolglos versucht, den Buchheim-Stoff als deutsch-amerikanische Koproduktion hochzuziehen, mit Robert Redford oder Paul Newman in den Hauptrollen. Produzent Günter Rohrbach steigt 1979 in das Projekt ein – und mit ihm landet Regisseur Wolfgang Petersen im "Boot". Er entscheidet sich dafür, den Film auf Deutsch zu drehen:

Das ist auch in Deutsch gedreht, nicht in Englisch. Und ich finde das eigentlich 'ne wichtige Sache für den deutschen Film, es so zu machen.

Auch die optisch überzeugende Umsetzung der Geschichte des U-Bootes ist nicht leicht. Produzent Rohrbach beschreibt die Schwierigkeiten: "Niemand in Deutschland hatte mit so einer Produktion eine Erfahrung. Und es hat sich auch gezeigt, wie kompliziert es mit Wasser zu arbeiten ist. Die Unterwasseraufnahmen, die wir ja dann in unserem Becken hier gemacht haben mit einem kleinen Boot, haben wochenlang gedauert. Es gab so viele Details, die erprobt werden mussten, wo man was erstmal lernen musste, bis man überhaupt ein Bild hatte."