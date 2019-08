Brian (Graham Chapman) und seine Mutter (Terry Jones) – die Komiker von Monty Python übernahmen in dem Film jeweils verschiedene Rollen

Brian (Graham Chapman) und seine Mutter (Terry Jones) – die Komiker von Monty Python übernahmen in dem Film jeweils verschiedene Rollen

Brian (Graham Chapman) und seine Mutter (Terry Jones) – die Komiker von Monty Python übernahmen in dem Film jeweils verschiedene Rollen Bildrechte: imago/United Archives

Premiere vor 40 Jahren Warum es "Das Leben des Brian" ohne die Beatles nicht gegeben hätte

Hauptinhalt

Der Film über den vermeintlichen Messias Brian hat bis heute eine riesige Fangemeinde. Aber es hat auch viele Menschen gegeben, denen diese Monty-Python-Schöpfung zu weit ging. Bis heute polarisiert die Komödie, die sich ketzerisch-augenzwinkernd mit dem Thema Religion beschäftigt. Am 17. August 1979 wurde der Film in New York uraufgeführt.

von Tom Hartmann, MDR KULTUR