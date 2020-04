Hochaktuelle Parabel Dave Eggers fragt nach der Verantwortung des Einzelnen

Dave Eggers gehört zu den bekanntesten Autoren in den USA und zu den politisch engagiertesten. Immer wieder nimmt er sich in seinen Büchern drängende gesellschaftliche Themen vor. Bekannt geworden ist er vor allem durch seinen Bestseller "Der Circle", der von der Überwachung durch große Internetkonzerne erzählt. In seinem neuen Roman "Die Parade" geht es um zwei Entwicklungshelfer und um die Frage, ob das, was gut gemeint ist, immer auch etwas Gutes bewirkt. So ganz überzeugt ist unser Kritiker nicht von der Parabel.

von Tino Dallmann, MDR KULTUR