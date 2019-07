David Robert Jones, so heißt Bowie eigentlich, ist Anfang 20, als seine Musiker-Karriere in Gang kommt. Vielleicht hat er als Kind oft in dem Kino gesessen, in dem seine Mutter arbeitet. Jedenfalls erfindet sich Bowie später immer wieder neu – wie eine Filmfigur.

Zur Veröffentlichungszeit des Songs "Space Oddity" konnte Bowie auch ganz brav aussehen Bildrechte: imago/Photoshot "Major Tom" ist die erste Rolle, in die Bowie schlüpft und es ist gleich ein Erfolg, was nicht nur mit irdischen Umständen zu tun hat.



Im Juni 1969 läuft der Countdown für Bowies zweites Album, nun schon bei einer großen Plattenfirma. Musikalisch ist er noch auf der Suche. Seine Songs werden als progressiver oder psychedelischer Folk beschrieben. Man hört akustische Gitarren und frühe elektronische Instrumente wie das Mellotron oder in "Space Oddity" das von Bowie selbst gespielte Stylophone, ein Mini-Synthesizer.



Der Songtitel "Space Oddity" erinnert wohl nicht zufällig ein wenig an "2001: A Space Odysee", den genreprägenden Science-Fiction-Film von Regie-Ikone Stanley Kubrick.

In England wurde immer vermutet, der Song sei über die Mondlandung geschrieben worden. Weil er irgendwie zur gleichen Zeit erschien. Aber eigentlich war es der Film "Odyssee 2001", der mich dazu angeregt hat, eine Offenbarung für mich. Ich hab ihn mehrere Male angeschaut und war wie berauscht. David Bowie über die Entstehung von "Space Oddity"

In dem Lied singt Bowie von Major Tom, einem Astronauten auf seinem Weltraum-Trip, der proteinpillengestählt in seiner Blechkiste sitzt. Doch als Major Tom durch den Weltraum schwebt, wird ihm beim Anblick der Erde so seltsam, melancholisch. Und der gar nicht lustige Astronaut beschließt, da oben zu bleiben. Der Erde ist ohnehin nicht mehr zu helfen.

Der Song wurde vom britischen Fernsehen […] als Hintergrundmusik für die Landung verwendet. Ich bin sicher, dass sie wirklich überhaupt nicht auf den Text gehört haben. David Bowie über "Space Oddity" und die Mondlandung

Inspirierender Hit

"Space Oddity" wird David Bowies erster großer Hit. Sein erstes Image "Major Tom" erlebt, einmal in die Umlaufbahn gebracht, einige Auferstehungen. Bowie selbst nimmt rund zehn Jahre später im Titel "Ashes to Ashes" dessen Spur wieder auf. Später feiert Major Tom "völlig losgelöst" durch Peter Schilling Erfolge in der Neuen Deutschen Welle.