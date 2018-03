David Byrne: "Ich will nicht als bitterer alter Mann sterben"

Ja klar. Ich habe dann angefangen, all die guten Dinge, die mir begegnet sind, in Kategorien einzusortieren wie Klima, Transport, Umwelt, Bürgerrechte usw. Da wurde mir klar: Für fast jedes Lebensgebiet gibt es positive Innovationen und Projekte überall auf der Welt. Das hat mich erleichtert. Daher reise ich auch mit meinen Vorträgen über diese Hoffnungsprojekte unter dem Namen "Reasons to be cheerful" durch die Welt und erzähle den Menschen davon. Die ganze Sache hat mich angespornt, mich nun endlich an die eigene neue Platte zu setzen, um diese Erfahrungen in Texte und dann auch in Songs zu transformieren.

Ja, sehr gut. In "Dogs mind" hat mich schon die Frage beschäftigt: Wie weit lassen wir uns bestimmte Dinge sagen? Wie weit sind wir in unseren eigenen kleinen Welten gefangen? Gibt es nur die eine Wahrheit, das eine Richtige? Aber es ist doch alles eine Frage der Sichtweise. In dem Song kommt dann die Figur ins Spiel, die aus dem Fenster schaut und sich fragt: Was würde denn der Hund da draußen denken – über diese oder jene Problematik? Wir wissen es nicht, aber wir maßen uns an, für ihn mit zu entscheiden, egal ob unsere Entscheidung für ihn gut ist oder nicht. Und wenn wir unsere Horizonte erweitern, andere Ideen akzeptieren und dafür auch einstehen, ist vieles möglich. Dann ist nichts verloren.

Brian und ich arbeiten schon so lange zusammen, dass es fast normal ist, dass er immer irgendwie dabei ist. Er hat auch "Everybody is coming to my house" mitgeschrieben. Er ist ein toller Partner in allem – Songwriting, Sounds und so weiter – und er ist unwahrscheinlich präzise in dem, was er tut. Aber alles in allem muss ich sagen, dass ein Großteil der Songs in meinem Schlafzimmer entstanden ist und dann viele Aufnahmen an diverse Künstler und Produzenten verschickt wurden. Irgendwie hat sich am Ende alles im Studio harmonisch zusammengefügt. Naja, so harmonisch wie es eben geht für eine David Byrne Platte (lacht). Ich bin sehr glücklich mit dem Album und freue mich jetzt auf die Tour. Das wird sehr spannend, ich habe wirklich Lust, die neuen Sachen live zu spielen.