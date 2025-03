Bildrechte: imago/Gueffroy

Alltag, Musik, Design Von Amiga bis Stern-Radio: Fünf Geschichten vom Alltag in der DDR

Hauptinhalt

26. März 2025, 09:34 Uhr

Wie hat es sich angefühlt, in der DDR zu leben? Auf diese Frage gibt es viele individuelle Antworten, je nachdem, in welcher Lebensphase und -situation man sich befunden hat. Die persönlichen Erinnerungen sind ebenso wie die wissenschaftliche Betrachtung und historische Einordnung dieser 41 Jahre Geschichte komplex und ambivalent – spannt sich doch der Bogen vom gesellschaftlichen System insgesamt mit seinen Strukturen von Gängelei und Kontrolle bis hin zum ganz persönlichen Alltag mit Familie und Freunden. Das Wertesystem der sozialistischen Ideologie zum einen, vor allem aber auch der allgegenwärtige Mangel haben dazu geführt, dass sich dieser persönlich erlebte Alltag bei der Mehrzahl der Menschen oft ähnelt. Prägend war dafür, dass es in nahezu allen Lebensbereichen entweder gar keine oder nur eine sehr geringe Auswahl gab, so auch bei allen Konsumgütern. Jede(r) suchte, kaufte, "erbeutete", tauschte, besaß, vermisste die gleichen Dinge. Das war nervig, mühsam, ärgerlich, konnte aber zugleich auch positive Gefühle erzeugen, die heute unwiederbringlich scheinen. Diese Features und Dokus erzählen von dieser alltäglichen Seite der DDR-Geschichte, vom individuellen und zugleich kollektiven Erleben des Alltags, von Dingen, die es nicht mehr gibt und Dingen, die überdauern.