Vor 30 Jahren verlief im Thüringer Wald die Demarkationslinie des kalten Krieges zwischen Ost und West. Die Schriftstellerin Kati Naumann hat jetzt diese von Geschichte kontaminierte Gegend mit einem Roman erkundet. Ihre Großeltern wohnten in Sonneberg, im Sperrgebiet und sie hatte einen großen Teil ihrer Kindheit bei ihnen verbracht. Als Naumanns Mutter starb, fing die Autorin an, zu dieser Zeit zu recherchieren. Und stieß auf das dunkle Kapitel der Zwangsaussiedlungen.

Kati Naumann: "Was uns erinnern lässt" Bildrechte: HarperCollins

Für ihren Roman "Was uns erinnern lässt" hat sich Naumann in Spechtsbrunn im ehemaligen Sperrgebiet einquartiert. Sie hat die Topografie der von politischen Verwerfungen geprägten Gegend erkundet, hat Geschichten gehört, davon, wie der Einzelne ins Räderwerk der Weltpolitik geriet. Plötzlich gehörten die Nachbarn zu einem anderen Teil der Welt.



Naumann erläutert dazu: "Ich wollte gerne das Alltagsleben der einfachen Menschen zeigen, die nicht selber eine Entscheidung getroffen haben, sondern die zufällig an einem Ort gewohnt haben, der dann in der sowjetischen Besatzungszone war und dann im Sperrgebiet oder im Schutzstreifen lag. Dieses Leben hat sich eigentlich von Jahr zu Jahr verändert, weil die Grenzsicherung immer stärker ausgebaut worden ist und damit der Radius der Menschen, die dort gelebt haben, eingeschränkt wurde. Man konnte dieses Sperrgebiet zwar verlassen, aber um es betreten zu können, brauchte man entweder den Stempel im Ausweis oder, wenn man Besuch haben wollte, selbst von den engsten Angehörigen, haben die einen Passierschein gebraucht."