Film "The Death of Stalin" Kann man über Stalins Tod lachen?

Moskau 1953. Nach dem Ende eines Konzerts versucht ein verstörter Musikdirektor das Publikum vom Gehen abzuhalten. Denn gerade hat er einen Anruf vom Genossen Stalin erhalten. "Genosse Stalin war vom heutigen Konzert sehr angetan und hätte gern umgehend eine Aufnahme davon, die wir aber leider nicht haben. Auf jeden Fall wird das Konzert, das gerade gegeben wurde, ein zweites Mal dargeboten. Und dieses Mal wird es aufgezeichnet. Und wir werden applaudieren.“

Wahre Absurditäten

So absurd dieses Ereignis erscheint, es hat tatsächlich stattgefunden. Und die britisch-französische Filmsatire "The Death of Stalin“ bietet geradezu ein cineastisches Feuerwerk an wahren Absurditäten. Die "Herzensbotschaft“ einer jungen Frau an den Schreckensherrscher Stalin ist allerdings nicht historisch belegt, sondern ein komödiantischer Trick, um den Diktator an seiner eigenen Fiesheit verrecken zu lassen. "Josef S. Stalin, du hast unsere Nation betrogen und ihr Volk vernichtet, Tyrann!“, steht auf einem Zettel, über den Stalin lachen muss. Aus dem Lachanfall wird ein Schlaganfall – und niemand traut sich den Führer zu retten.

Wollen wir nicht nachsehen?" - "Halt die Fresse, Mann, oder willst du, dass wir beide erschossen werden? Filmzitat

Millionen Menschen umgebracht - kein Witz

Regisseur Armando Iannucci Bildrechte: Concorde Filmverleih "Ich wusste, als ich mich auf den Film einließ, dass wir sehr respektvoll mit der Tatsache umgehen müssen, dass Millionen Menschen unter dem Regime von Stalin umgebracht wurden oder verschwunden sind“, sagt Regisseur Armando Iannucci. "Und dieser Tatsache kann man weder ausweichen noch kann man sie geschickt als einen Witz vermitteln."

Der Zuschauer soll jederzeit wissen, dass die Handlungen dieser Figuren verheerende Auswirkungen auf das Volk hatten. Regisseur Armando Iannucci

Beria (Simon Russell Beale), Maria (Olga Kurylenko) und Chruschtschow (Steve Buscemi) Bildrechte: Concorde Filmverleih Stalin stirbt. Und damit beginnt der Zank um dessen Nachfolge. Im Zentrum dieses Ränkespiels steht der Zweikampf zwischen Landwirtschaftsminister Nikita Chruschtschow und Lawrenti Beria, dem Chef der Geheimpolizei. "Chruschtschow will auf jeden Fall verhindern, dass Beria die Macht übernimmt, also versucht er Einfluss auf Malenkow, Stalins Nummer Zwei, zu gewinnen“, sagt Schauspieler Steve Buscemi, der Chruschtschow spielt. "So kann er den Gang der Dinge beeinflussen."

Am Ende überrascht Chruschtschow jeden, einschließlich sich selbst, als er nach Stalins Tod die Macht bekommt. Steve Buscemi über Chruschtschow

Tragisch und komisch wie die Wirklichkeit

Es habe etwas merkwürdig Komisches, wenn diese mächtigen Gestalten in der Art und Weise wie sie sich benehmen, wie Rüpel und Kinder wirken, meint Regisseur Iannucci. "Der Film ist sowohl komisch als auch tragisch, oft in ein- und derselben Szene – denn genauso war es in der Wirklichkeit.“Darf man skrupellose und kalt kalkulierende Machtmenschen wie kleine Rüpel und Rabauken zeigen? – Nun ja, erlaubt ist das allemal und der Humor hier very britisch. Aber wie geschmacklos darf man dabei sein?

Josef Stalin (der echte) im Sarg Bildrechte: IMAGO "Der Film handelt von einem Machtvakuum. Wie in jeder Regierung gibt es nach dem Tod des Führers ein Ringen um die Macht, und das bringt bei den Menschen das Schlechteste zum Vorschein", sagt Beria-Darsteller Simon Russell Beale. "Man hat schon eine gewisse Verantwortung, wenn man einen Film wie diesen dreht. Denn es gab viel Leid und Schmerz.

Ja, es ist ein lustiger Film, aber man hat dabei die Verantwortung zu zeigen, dass das keine netten Menschen waren. Schauspieler Simon Russell Beale

Verharmlosung der Schreckensherrschaft

Der Film verlacht die "Banalität des Bösen". Und das Lachen soll dem Zuschauer im Halse stecken bleiben. Doch trotz der gewagten Absichten kommt dabei oft nicht mehr heraus, als eine alberne Klamotte, die eine Schreckensherrschaft und ihre Ausübenden verharmlost.