Ein offener Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Debatte über das Verhältnis von Antisemitismus und der Kritik an der israelischen Siedlungspolitik neu angefacht. Die 60 deutschen und israelischen Intellektuellen, die den Brief im Berliner "Tagesspiegel" und der "Jungen Welt" veröffentlicht haben, drücken ihre Sorge über die Annexion des Westjordanlandes aus und kritisieren den "inflationären, sachlich unbegründeten und gesetzlich unfundierten Gebrauch des Antisemitismusbegriffs, der auf die Unterdrückung legitimer Kritik an der israelischen Regierungspolitik zielt".