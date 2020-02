Die beiden Podiumsgäste hingegen vermieden jeden Anflug einer Kontroverse und wurden von Moderator Oliver Reinhard von der "Sächsischen Zeitung" auch kaum gegeneinander aufgebracht. "Cicero"-Journalist Alexander Kissler blieb mit seiner Ausgangsthese unwidersprochen, dass das sogenannte Framing letztlich unvermeidlich sei. Ein rund 50 Jahre alter soziologischer Begriff, der die Reduktion komplexer Sachverhalte auf einen zu den jeweils eigenen Intentionen passenden Rahmen meint und seit einigen Jahren wieder in Mode gekommen ist.

Kommunikationswissenschaftler Eric Wallis Bildrechte: Eric Wallis/Johannes Buldmann

Kisslers Gegenüber, der Kommunikationswissenschaftler Eric Wallis, hielt eher eine linguistische Vorlesung über die Rolle der Sprache als "Abtastnadel". Eine Verteidigung der Unschuld von Sprache an sich. Wallis sagte: "Selbst, wenn wir uns total streiten, sind wir immer noch sprachlich gesehen hochkooperativ. Er muss sagen: Ich akzeptiere, dass die Wörter die Wörter sind und heißen, was sie heißen, damit ich feststellen kann, dass Du mich gerade beschimpft hast und wir jetzt keine Freunde mehr sind." Anders als in der Einladung benannt, schlug keiner der beiden Gäste wirklich Alarm.