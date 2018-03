100. Todestag Claude Debussy – ein kompositorisches Ausnahmekaliber

Die zwischen 1903 und 1905 komponierten sinfonischen Skizzen "La Mer" gehören heute zu den meistgespielten Werken Claude Debussys und längst zum impressionistischen Standard-Repertoire des Konzertlebens. Was für ein kompositorisches Ausnahmekaliber Claude Debussy war, lässt sich in den beiden gleichzeitig erschienenen Debussy-Editionen so eindrucksvoll und so vollständig wie nie zuvor erfassen. Das Repertoire und die Zahl der Einspielungen des Oeuvres Debussys ist enorm. Lied, Chormusik, Sinfonik, Oper und Kammermusik liegen in beiden Editionen mustergültig vor. Bei der Deutschen Grammophon gibt es beispielsweise eine wunderbare Einspielung des Streichquartetts g-moll mit dem Emerson String Quartet.

Eines der intimsten Selendramen des 20. Jahrhunderts

Am wenigsten hat Debussy im Bereich der Oper geschrieben. "Pelléas et Méli­sande" allerdings ist eines der intimsten Seelendramen des 20. Jahrhunderts, die impressionistische Oper schlechthin. Warner offeriert die wenig bekannte Aufnahme Armin Jordans. Die Deutsche Grammophon-Box enthält die wunderbare Gesamteinspielung, die Claudio Abbado 1991 im großen Saal des Wiener Konzerthauses mit den Wiener Philharmonikern einspielte. Christa Ludwig, die vor wenigen Tagen ihren neunzigsten Geburtstag feierte, singt in dieser Aufnahme eine betörende Geneviève.

Christa Ludwig sang 1991 in Wien Debussys Oper "Pelléas et Méli­sande" ein. Bildrechte: dpa

Warner setzt auf weniger Bekanntes

Im Gegensatz zur Grammophon-Edition, die sich weitgehend auf Bewährtes und Bekanntes stützt, wartet die Edition des Labels Warner Classics mit Ersteinspielungen wie beispielsweise dem Fragment der Originalfassung der Oper "Der Untergangs des Hauses Usher" in Klavierfassung auf, aber auch mit den Bühnenmusiken zu Shakespeares "King Lear", und zwar in Klavierfassung und orchestriert von Jean-Roger Ducasse, eingespielt vom Orchestre National de l´ORTF unter Jean-Martinon.

Dass die Warner-Box mit 33 Stück ganze elf CDs mehr aufzubieten hat als die Grammophon-Box liegt daran, dass sie neben allen bisher bekannten und auf Tonträger zugänglichen Werken Debussys eine beachtliche Reihe von erstmals eingespielten Werken verzeichnet. Beispielsweise die "Chanson des brises" für Solosopran, Frauenchor und Klavier zu vier Händen aus dem Jahre 1882.

"Latter to Lerolle" von Claude Debussy geschrieben im August 1894. Bildrechte: imago/UIG

Das enorme Klavierwerk für ein oder zwei Klaviere bzw. vier Hände liegt in beiden Debussy-Editionen mustergültig eingespielt vor, freilich in unterschiedlicher individueller Parfümierung. Allerdings punktet die Warner-Edition mit einem Mehrwert an bisher nicht, oder nur selten Veröffentlichtem, wie etwa autorisierten Bearbeitungen von Werken Debussys aus der Hand von Komponisten, mit denen er freundschaftlich verbunden war, aber auch mit den Transkriptionen von Werken Joachim Raffs, Franz Schuberts und Richard Wagners, die Debussy anfertigte. Zu den Raritäten der Warner Edition gehört neben vierzehn Klavierstücken, die Debussy 1913 auf Welte-Mignon-Walze aufnahm, die einzig bekannte Einspielung Debussys als Klavier­begleiter aus dem Jahre 1904, und zwar für Mary Garden, sie war die Sängerin der Mélisande bei der Pelléas-Uraufführung.

Qual der Wahl zwischen zwei gelungenen Editionen

Bei den beiden auch optisch aufwendig gestalteten Debussy-Editionen, die der hundertste Todestag des Komponisten den Musikfreunden bescherte, hat man die Qual der Wahl. Die Warner Edition nimmt allerdings schon deshalb für sich ein, weil sie einfach alles enthält, was an Werken Debussys heute zugänglich ist. Wem es nicht nur um den bisher bekannten, sondern um den "ganzen" Debussy geht, einschließlich seiner weithin unbekannten, entlegenen, auch jugendlichen Werke, der ist mit der Warner Edition konkurrenzlos und bestens bedient.

Cover: Claude Debussy - Complete Works (Warner) Bildrechte: Warner Music Angaben zur Warner-Edition: Claude Debussy: "Complete Works"

Limited Edition

Anzahl Disks/Tonträger: 33

Format: Box-Set

Label: Plg Classics (Warner)

ca. 67 Euro