Ursprünglich sollte es das Album "Made in Japan" von Deep Purple nicht geben. In Japan, so Jon Lord, bat man die Musiker zwar 1973 darum, doch sie lehnten mit den Worten "Wir machen keine Livealben, weil wir keinen Sinn darin sehen" ab. Vorerst.

Jon Lord Bildrechte: dpa Nachdem sie uns weiter angefleht hatten, gaben wir endlich nach - allerdings unter der Prämisse, die Rechte an den Tapes zu behalten, weil wir nicht wollten, dass man das Album in anderen Ländern veröffentlicht. Jon Lord, Deep Purple-Keyboarder

Was sich heute eher ungewöhnlich anhört, ist es im Pop vor 45 Jahren ganz und gar nicht, betonen Jürgen Roth und Michael Sailer in ihrer Band-Biographie: "Live-Alben sind unter Rockmusikern im Jahre 1972 keine sonderlich beliebte Art der Selbstdarstellung. Man bevorzugt die Studioarbeit, wo an jedem Ton solange gedreht und geschliffen werden kann, bis er stimmt. Diese Einstellung wird sich, Deep Purple sei Dank, doch sehr bald ändern.

Live is Live

"Made in Japan" - das ist zunächst eine Live-Doppel-LP, bestehend aus gerade sieben Stücken. "Space Truckin'", das von der 4,5 Minuten-Studioversion auf eine fast 20-minütige Liveversion anschwillt, "Smoke On The Water", "Lazy" und der Opener "Highway Star" gehören ursprünglich auf ihr Album "Machine Head", dazu gibt’s "Child In Time", "Strange Kind Of Woman" und "The Mule". Aufgenommen werden die Songs bei drei Konzerten im August 1972. Vor einer berauschenden Kulisse, berichtet Roger Glover.

Roger Glover Bildrechte: dpa Als wir im Budokan in Tokio spielten, sangen zwölf- oder dreizehntausend japanische Kids 'Child In Time' mit. Da fliegst du um die halbe Welt und stellst fest, dass dort jedermann deine Texte kennt. Wenn ich je stolz darauf war, bei Deep Purple zu spielen, dann damals in Japan. Roger Glover, Bassist von Deep Purple

Nachdem der Verkauf nicht nur auf Japan beschränkt bleibt, sorgt das Doppelvinyl unter den Fans in aller Welt für helle Begeisterung - und entwickelt sich zu einem Fixpunkt in der Geschichte der Hard-Rock-Musik. Gehört es doch, sagt Jon Lord, in "jene Phase, als wir quasi unsere Blütezeit erlebten."

Diese Doppel-LP war der Inbegriff all dessen, wofür die Band damals stand. Jon Lord, Deep Purple