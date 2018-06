Mitten im kalten Krieg in den 50er-Jahren versuchte die DEFA sich mit vier ostdeutsch-französischen Koproduktionen zu profilieren. So unter anderem mit dem Ehepaar Yves Montand/Simone Signoret, dass in "Die Hexen von Salem" erstmals gemeinsam vor der Kamera stand. Jean-Paul Sartre hatte das Stück von Arthur Miller zuvor für das Theater adaptiert. Regie bei der Verfilmung führte der belgische Theaterregisseur Raymond Rouleau.

Worum es geht

Der Film betrachtet eines der dunklen Kapitel der US-Geschichte: die Hexenverfolgung in Salem im 17. Jahrhundert Bildrechte: 1957 Pathé Production/DEFA In Salem einem kleinen Ort in Massachusetts leben 1692 vor allem gottesfürchtige Menschen. So auch die Ehefrau des eher liberal eingestellten John Proctor, die ihrer Tochter, sehr zum Unmut ihres Mannes, das Spielen mit ihrer Puppe verbietet. Proctor quälen ganz andere Dämonen. Er hatte einst eine Affäre mit der 16-jährigen Abigail, die ihn seitdem immer wieder provoziert.



In der puritanischen Siedlung tauchen bei einigen Mädchen Hysterieanfälle auf. Das nutzt ein ehrgeiziger Pastor aus, um den Mädchen einzureden, sie seien von Hexen beeinflusst. Auch Abigail will sich so durch Verleumdung der Ehefrau John Proctors entledigen. Sie provoziert den von Yves Montand gespielten Proctor immer wieder.

Parallelen

Die Sklavin Tituba (Darling Légitimus, Mi.) versucht Betty (Christiane Ferez, liegend), die Tochter des Priesters, zu beruhigen. Bildrechte: 1957 Pathé Production/DEFA Die von Sartre bearbeitete Geschichte Arthur Millers um Puritanismus, Hexenverfolgungen und eine brutale Justiz galt vor Beginn der Dreharbeiten noch als Parabel auf die Hexenjagden der McCarthy-Ära.



Durch den Einmarsch der Russen in Ungarn 1956 und folgende Schauprozesse gegen Intellektuelle gab es plötzlich unerwünschte Parallelen zur Scheinjustiz in ganz Osteuropa.

Musik von Hanns Eisler

Hanns Eisler schrieb die Filmmusik für "Die Hexen von Salem" Bildrechte: dpa In der DDR kam "Die Hexen von Salem" erst sechs Monate nach der französischen Premiere im Oktober 1957 in die Kinos, in einer Fassung, die um 30 Minuten gekürzt wurde. In der ARTE-Fassung lassen sich die fehlenden Szenen nicht mehr erkennen. Auf Blu-ray und DVD der Langfassung liegen die herausgeschnittenen Szenen nur auf Französisch mit deutschen Untertiteln vor. Die Musik stammt übrigens von Hanns Eisler.



60 Jahre nach seiner Uraufführung wirkt diese Verfilmung generell zu nah an der Theatervorlage. Sie punktet jedoch durch eine große Intensität und stellt in Zeiten eines neu aufkeimenden Puritanismus und einer zunehmenden radikalen Auslegung von Religionen spannende Fragen.

Promigetuschel im DVD-Bonusteil

Besonders die sehr sinnliche Darstellung von Mylène Demongeot als "Ehebrecherin" Abigail beeindruckt. Sie gibt übrigens auf der DVD ein herrliches Interview und redet sehr offen über das "düstere" Ostberlin und das anstrengende Ehepaar Yves Montand/Simone Signoret. Beide Stars tauchen auch kurz in einem Drehbericht für die DDR Zuschauer auf.



Rührend ist wenn die Signoret Deutsch spricht und Montand ist einfach nur cool und charmant. Wem also die ARTE-Ausstrahlung nicht reicht, der kann auf die filmhistorisch wirklich gelungene DVD-Edition zurückgreifen.