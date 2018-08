Nach Enteignung von Schloss Reinhardsbrunn Keine weiteren Denkmalenteignungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geplant

Nachdem das Land Thüringen die Besitzer von Schloss Reinhardsbrunn enteignet hat, plant das Land vorerst keine weiteren Enteignungen. Das teilte der Landeskonservator Holger Reinhardt auf Anfrage von MDR KULTUR mit. Es gebe kein Objekt mehr von der Bedeutung wie Reinhardsbrunn, das sich nicht bereits oder bald in öffentlicher Hand befinde. Auch in Sachsen-Anhalt sieht man von einem solchen Schritt ab - auch wenn es einige Sorgenkinder unter den denkmalgeschützten Gebäuden gebe, wie Landeskonservatorin Ulrike Wendland erklärte. Ihre sächsische Kollegin, Rosemarie Pohlack, sagte, im Freistaat habe man nur einmal vom Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht - beim Schloss Zinzendorf. Das werde jetzt von einem Verein betreut. Sie halte das auch für die bessere Variante als eine Enteignung.

Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Sorgenkinder bei den denkmalgeschützten Gebäuden, zum Beispiel Schloss Vitzenburg im Saalekreis oder die Rammelburg bei Mansfeld. Das teilte die Landeskonservatorin Ulrike Wendland auf Nachfrage von MDR KULTUR mit. Eine Enteigung der Eigentümer, wie kürzlich in Thüringen, sei aber nicht geplant. Trotzdem sei der Vorgang im Nachbarbundesland beispielhaft, weil die Behörden in Thüringen planvoll und schrittweise vorgegangen seien, so Ulrike Wendland. Dennoch solle man mit so schweren Eingriffen in das Eigentumsrecht auch vorsichtig sein, sagt sie: "Das sollte man auch immer nur soweit tun, wie es für den Erhalt des Denkmals wirklich notwendig ist. Insofern muss das immer wieder ein neuer und fairer Abwegungsprozess im Einzelfall sein."