Alf Furkert: Es ist schon interessant, dass es immer wieder neue Phänomene gibt, die uns auch beschäftigen. Wir haben seit einigen Jahren mit Hitze und Trockenheit zu tun und da gibt es plötzlich neue Schadbilder, die wir so noch nicht kannten. Man hat sich früher in historischen Bauwerken, oft auch in Kirchen, mit Feuchtigkeitsproblemen und manchmal auch mit Schimmel auseinandersetzen müssen. Nun haben wir das Problem, dass Trockenheit einzieht, was vor allem auf Holzbauteile Auswirkungen hat.

Die sensible Mechanik der Orgeln werden durch die anhaltende Hitze stark gefährdet. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff