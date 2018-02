Dennis Edwards ist tot. Das meldete ein Mitarbeiter seiner Künstleragentur "21st Century Artists". Der langjährige Sänger der Soul- und Funkband The Temptations starb am Freitag in Chicago, einen Tag vor seinem 75. Geburtstag..

1968 kam Dennis Edwards zu The Temptations und löste den Leadsänger David Ruffin ab. Die Band zählte zu den bekanntesten des legendären Motown Labels. Ruffin hatte unter anderem Hits wie "My Girl" gesungen, doch Edwards' größter Hit war "Papa Was a Rolling Stone". 1972 stürmte das Lied die Charts. In dem Text geht es um einen abwesenden Vater. Dass die Band in Liedtexten sozialkritischere Themen abhandelte, war neu. Auch musikalisch zeigten sich The Temptations aufgeschlossen: Waren sie anfangs sehr vom Gospel geprägt, öffneten sie sich mit der Zeit auch neuen Musikrichtungen wie dem Funk.