Vor 30 Jahren Wie "Violator" zum wichtigsten Album von Depeche Mode wurde

Nicht nur für Andrew Fletcher ist "Violator" ein Meilenstein, auch Kritiker und Fans sehen darin den kreativen wie kommerziellen Höhepunkt der britischen Band Depeche Mode. "'Violator' ist ohne Zweifel unser bestes Album", erinnert er sich. "Dabei dachten wir anfangs, wir würden ein großes Risiko eingehen, indem wir 'Personal Jesus' als erste Single auskoppeln. Wir haben befürchtet, dass wir gerade in Amerika eine Menge Ärger wegen der Texte bekommen." Doch dann sei der Song die erfolgreichste Maxi-Single gewesen, die je in den USA erschienen sei, so Fletcher.

Sei es wegen Songs wie "Personal Jesus", "Enjoy The Silence", "Policy Of Truth" oder "World In My Eyes": Das Album steht für die Wandlung vom Synthie-Pop zu Rock- und Blues-Tönen und für einen nie geahnten Publikumszuspruch. Fletcher erinnert sich außerdem an eine Autogrammstunde bei Warehouse Records. Da seien 20.000 Menschen aufgetaucht, so der Musiker.