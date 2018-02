strip-tease, aus: to strip = sich ausziehen und to tease = necken, reizen - in Nachtlokalen, Varietés Vorführung von erotisch stimulierenden Tänzen, kleinen Szenen […], bei denen sich die Akteure nach und nach entkleiden; Kurzform: Strip

Eine Cancan-Tänzerin um 1900 Bildrechte: IMAGO

In England sorgen die erotisch aufgeladenen Burlesque-Shows von Lydia Thompson (1838-1908) und ihrer Tanztruppe mit hautengen, aber blickdichten Strumpfhosen und Schlauchkleidern für Aufsehen. Die Tänzerinnen zeigen, was bis dahin öffentlich sorgfältig verborgen wurde: das weibliche Bein. Davon gibt es auch in den Amüsiervierteln von Paris unverschämt viel zu sehen - beim Cancan.



"Der Cancan setzte die entkleidete Frau in Bewegung und gab seinen Tänzerinnen eine sexuelle Macht, die bisher nur den Prostituierten vorbehalten war. Ein Teil dieser Macht resultierte aus der veränderten Einstellung zu Dessous, was wiederum die Körperteile beeinflusste, die Cancan-Tänzerinnen zeigen konnten", schreibt Rachel Shteir schreibt in ihrem Buch "Striptease". Das war damals eine Sensation, obszön und faszinierend zugleich. Allen voran: Die berühmte Cancan-Tänzerin La Goulue, "die Unersättliche", der damals halb Paris zu Füßen liegt. Lucinda Jarrett erzählt in "Die Geschichte der erotischen Entkleidung":