"Wir sind immer noch hier" hieß es in einem Werbefilm von Investoren von Prora. So wollte man hier Wohnungen verkaufen. Eine Deutschlandfahne flatterte vor der Baustelle, man redete von deutscher Wertarbeit. Irgendwas war da schief.

Die Farbe der Prora-Fassaden wechselte von Grau-Braun in Cremeweiß. Iris Hegemann, die Investorin des Projekts "Neues Prora" ist froh, dass hier "nie was Schlimmes passiert" ist. Eine Feng-Shui-Spezialistin hat herausgefunden, dass die "Energien hier sensationell" sind. Für alle Fälle ließ Hegemann in den Gebäuden 111 Mönche 16 Tage lang 24 Stunden chanten. Doch die Investment-Firma ging pleite. Aber: Wohnungen sind verkauft, ein Hotel soll auch eröffnen.

Umbaumassnahme "Neues Prora" - Ein Teilabschnitt der 1936 begonnenen "KdF"-Ferienanlage verwandelt sich in Ferienwohnungen und in ein Hotel Bildrechte: IMAGO

Ulrich Busch, Sohn des Arbeitersängers Ernst Busch, ist auch Investor und Projektentwickler in Prora. Er bleibt am Ball: Als er alte, verschollene Baupläne findet, wird es sogar möglich, die Wohnungen trotz Einwände des Denkmalschutzes mit Balkons auszustatten. Und seit 2018 darf sich Prora "Staatlich anerkannter Erholungsort" nennen.



Doch das Vergangene darf man an so einem Ort nicht ignorieren: Busch hat beauftragt, Tafeln zur Geschichte des jeweiligen Hausaufgangs aufzustellen. Doch die beiden Dokumentationszentren mussten zunächst in Nebengelasse umziehen. Sie sollen in ein paar Jahren jedoch neben der Jugendherberge im Block 5 reichlich Platz bekommen.