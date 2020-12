Viel Dynamik – um nicht zu sagen: wenig Kontinuität – prägt gerade das Dessauer Kurt-Weill-Fest. Das liegt nicht nur an der Pandemie, sondern an einem erneuten Intendantenwechsel. Nur für ein Jahr kam der 36-jährige Jan Hendric Bogen nach Dessau, ihm folgt nun der Kulturmanager Gerhard Kämpfe, der das Festival zuvor bereits zwei Jahre als Interimsintendant mitorganisiert hat.

"Wenn da jemand ist der loyal ist, der immer gut ansprechbar ist, der gut verbinden kann, gut vermitteln kann und der so viele Veranstaltungen organisiert hat, dann ist das ein absoluter Gewinn", zeigt sich Thomas Markworth, Präsident der Kurt Weill Gesellschaft Dessau, begeistert. Erfahrungen die gerade in einer Krise besonders gefragt sind. Denn wie alle Festivals muss auch das Kurt-Weill-Fest in Dessau umdenken.