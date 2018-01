Die deutsch-syrisch-libanesische Dokumentation "Of Fathers and Sons" des in Berlin lebenden syrischen Regisseurs Talal Derki gehört zu den diesjährigen Gewinnern beim Sundance-Filmfestival. Der Film wurde von der Jury mit dem World Cinema Documentary Grand Jury Prize ausgezeichnet, dem Hauptpreis in der Kategorie "Dokumentation".

In "Of Fathers and Sons" folgt Derki der Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs. Die Doku biete einen "extrem seltenen Einblick" und zeige, was es bedeute, in einem islamischen Kalifat aufzuwachsen, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Wichtigstes Festival für unabhängigen Film

"Of Fathers and Sons" setzte sich unter anderem gegen die deutsch-brasilianische Koproduktion "The Cleaners" der deutschen Regisseure Moritz Riesewieck und Hans Block durch. Deren Film befasst sich mit der schwierigen, oft versteckten Arbeit von Menschen, die umstrittene Inhalte wie Pornografie und Gewalt aus sozialen Netzwerken löschen.



Als bestes US-Drama wurde "The Miseducation of Cameron Post" ausgezeichnet. Darin geht es um ein Mädchen, das in ein "Therapiezentrum" für Homosexuelle gezwungen wird. Einen Preis für das beste ausländische Drama erhielt "Butterflies", ein Film, dessen Handlung im türkischen Dorf Hasanlar spielt.