Deutscher Buchhandlungspreis 2018 Elf mitteldeutsche Buchhandlungen werden ausgezeichnet

Elf Buchhandlungen aus Mitteldeutschland bekommen in diesem Jahr den Deutschen Buchhandlungspreis. Das gaben am Dienstag der Börsenverein des deutschen Buchhandels und Kulturstaatsministerin Monika Grütters bekannt. Sieben der Preisträger kommen aus Sachsen, zwei aus Thüringen und zwei aus Sachsen-Amnhalt.

Insgesamt werden bundesweit 118 Buchhandlungen ausgezeichnet. In welcher der drei unterschiedlich dotierten Kategorien sie die Auszeichnung erhalten, wird am 31. Oktober bei der Preisverleihung in Kassel bekannt gegeben. Die Preisträger können sich dann über Preisgelder in Höhe von 25.000 Euro, 15.000 oder 7.000 Euro freuen. Das Kulturstaatsministerium stellt für die Auszeichnung insgesamt eine Million Euro zur Verfügung. Die Auszeichnung wird 2018 zum vierten Mal vergeben.