Der deutsche Buchmarkt hat 2018 seinen Umsatz stabil gehalten, er legte sogar hauchdünn zu. Das Jahresergebnis liege mit einem Plus von 0,1 Prozent auf dem Publikumsmarkt etwas über dem Vorjahr, so der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt am Main. Im Vorjahr 2017 war der Umsatz noch um 3 Prozent zurückgegangen.