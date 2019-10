Mit dem Deutschen Buchpreis wird seit 2005 der beste deutschsprachige "Roman des Jahres" ausgezeichnet. Der Preis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Branche. Neben einem Preisgeld von 25.000 Euro winkt dem Gewinner in der Regel ein Platz auf der Bestsellerliste. Die fünf neben dem Gewinner nominierten Autoren der Shortlist erhalten je 2.500 Euro. Der Deutsche Buchpreis wird zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen.



In diesem Jahr haben 105 deutschsprachige Verlage (77 davon mit Sitz in Deutschland, 15 in Österreich und 13 in der Schweiz) insgesamt 173 Titel für die Auszeichnung vorgeschlagen. Die Jury bestand 2019 aus Petra Hartlieb, Hauke Hückstädt, Björn Lauer, Jörg Magenau, Alf Mentzer, Daniela Strigl und Margarete von Schwarzkopf.