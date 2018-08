Arno Geiger war der erste, der den Deutschen Buchpreis erhalten hat. Jetzt ist er für den Buchpreis 2018 nominiert. Bildrechte: dpa

Die Liste der Nominierten für den Deutschen Buchpreis steht fest. Das gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. am Dienstag bekannt. In einer ersten Runde hat die Jury in Frankfurt 20 Bücher nominiert. Bekannte Autoren wie Arno Geiger oder Angelika Klüssendorf haben Chancen auf die renommierte Auszeichnung. Auch Anja Kampmann und Matthias Senkel haben es in die Vorauswahl geschafft - sie waren mit ihren Büchern bereits für den Preis der Leipziger Buchmesse 2018 nominiert. Unter den Nominierten für den Deutschen Buchpreis finden sich insgesamt zehn Autorinnen (2017: sieben) und zehn Autoren (2018: dreizehn). Für die Auswahl wurden 199 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2017 und dem 11. September 2018 erschienen sind oder noch erscheinen.