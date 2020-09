Die Finalisten des Deutschen Buchpreises stehen fest. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gab am Dienstag in Frankfurt die sogenannte Shortlist bekannt. Aus den 20 Nominierten der Longlist hat die Jury nun sechs Autorinnen ausgewählt, die vor allem "durch ihre sprachliche Ausdruckskraft und formale Innovation" überzeugten, so die Literaturkritikerin und Jury-Sprecherin Hanna Engelmeier.

Auch die in Leipzig lebende Autorin Deniz Ohde ist mit ihrem Debütroman "Streulicht" unter den Finalisten. In ihrem Debütroman erzählt sie von einer Frau, die nach Jahren an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt, wo sie sich mit den Eltern und deren Erinnerungen auseinandersetzen muss. So versucht die Autorin den Verwerfungen in der Gesellschaft nachzuzeichnen. Ohde ist eine von vier Frauen, die auf der Shortlist stehen. Während das Geschlechterverhältnis auf der Longlist noch gleichmäßig verteilt war, haben es nun mehr weibliche Schreibende auf die Shortlist geschafft. Die Sichtbarkeit von Autorinnen wird immer Rahmen des Buchpreises immer wieder diskutiert.