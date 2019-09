Die sechs Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2019 stehen fest. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt mitteilte, gehen die Autoren Saša Stanišić, Raphaela Edelbauer, Miku Sophie Kühmel, Tonio Schachinger, Norbert Scheuer und Jackie Thomae ins Rennen um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres. Damit sind drei Frauen und drei Männer nominiert. Am 14. Oktober wird der Deutsche Buchpreis zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen.



Nora Bossong und Alexander Osang schafften es dagegen nicht in die engere Auswahl. Ebenso wie Norbert Zähringer, Karen Köhler und Lola Randl, die zuvor noch auf der Longlist zu finden waren. Insgesamt standen auf der Longlist 20 Romane.