Einen Ehrenpreis erhielt der Komponist Enjott Schneider. Er ist Präsident des Deutschen Komponistenverbandes und schuf Musiken für Filme wie "Schlafes Bruder", "Stalingrad" oder "Die Flucht". Neben zahlreichen Film- und Fernsehmusiken schuf er auch Ballettmusiken und Orchesterwerke. Der Multiinstrumentalist spielt unter anderem Violine, Klavier, Akkordeon, Trompete und Orgel.

Beste Filmmusik für Dystopie-Serie

David Reichelt Bildrechte: David Reichelt, Emanuel A. Klempa Die Auszeichnung für die "Beste Musik im Film" erhielt David Reichelt für seinen Score zur dystopischen Miniserie "8 Tage". Die für Sky produzierte Reihe von Stefan Ruzowitzky und Michael Krummenacher zeigt, wie Menschen mit einem drohenden Weltuntergang umgehen. Die Jury hob hervor, die Musik von Reichelt schaffe Intensität und Spannung durch eine "Sogkraft von Wiederholungen und meisterlich eingesetzten Pausen " und setze mit ihrer Sprache den Bildern der Brutalität und des Grauens etwas entgegen. Es ist bereits der zweite Deutsche Filmmusikpreis für Reichelt, der 1986 in München geborene Komponist wurde 2017 zusammen mit der Sängerin Caroline Adler in der Rubrik "Bester Song im Film" ausgezeichnet.

Die Musik bildet einen krassen Kontrapunkt zur visuellen Ebene, öffnet so den Raum für Tiefe und Schmerz und hilft, das Unerträgliche auszuhalten. Jury-Begründung für die Auszeichnung von David Reichelt für "8 Tage"

Nachwuchspreis für Filmkomponistin

Anna Kühlein Bildrechte: Anna Kühlein Der "Nachwuchspreis" wurde in diesem Jahr an die Filmkomponistin Anna Kühlein verliehen. In ihrer Laudatio hoben Alexander Thies (IAMA, NFP) und Sebastian Mönch (Steinberg Musiksoftware) das außerordentliche Talent der jungen Komponistin hervor. Sie hat bereits in jungen Jahren eine eigene musikalische Sprache entwickelt, angereichert mit Witz und Originalität. Kühnlein wirkte bislang als Komponisten an Filmen wie "Ku'Damm 59", "Alyha LOVE" oder "Ausbruch" mit, sowie bei den Orchesteraufnahmen für "Pettersson & Findus 2". Kühnlein studiert an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf" in Potsdam.

Tanzschritte in Noten

Marius Kirsten Bildrechte: Marius Kirsten Marius Kirsten erhielt eine Auszeichnung für die "Beste Musik im Kurzfilm" für seinen Musik zu "Paris you got me" (Regie: Julie Böhm), einer phantasievollen Visualisierung von Tanz. Die Veranstalter loben die Schaffung einer "bezaubernden musikalischen Illustration zu einem parallelen filmischen Kosmos, die Tanzschritte und Bewegungen aufnimmt und der Choreographie eine eigene Realität verschafft." Kirsten hat Filmkomposition an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert und Musik für Filme wie "Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!" oder "Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel" komponiert.

Zwei Auszeichnungen für Teamarbeit

Tamara Olorga Bildrechte: Tamara Olorga In der Kategorie "Bester Song im Film" erhielt mit Michael Beckmann, Tom Stöwer, Anja Krabbe und Tamara Olorga gleich ein ganzes Team den Preis. Sie wurden für den Titelsong "Komm zurück" aus "Schneewittchen und der Zauber der Zwerge" (Regie Ngo The Chau) ausgezeichnet, einem abendfüllenden Film für die ZDF-Sendereihe "Märchenperlen".



Zum ersten Mal gab es auch eine Ehrung für die "Beste Musik im Animationsfilm" als eigenständige Preiskategorie. Die Auszeichnung ging ebenfalls an mehrere Tonkünstler: die Komponisten Frank Schreiber, Steffen Wick und Simon Detel wurden für ihre Musik zum animierten Abenteuer "Manou - Flieg Flink!" von Christian Haas und Andrea Block geehrt. In dem Kinderfilm geht es um den adoptierten Mauersegler Manou, der bei Möwen in Nizza aufwächst und von manchen Möwen aufgrund seiner vermeintlichen Fremdartigkeit nicht akzeptiert wird.

Sechster Filmmusikpreis