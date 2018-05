Rachel Portman wird in diesem Jahr mit dem Deutschen Filmmusikpreis ausgezeichnet. Die 57-Jährige habe sich mit ihren kreativen Kompositionen in der von Männern dominierten Filmmusikbranche durchgesetzt und werde am 26. Oktober die Auszeichnung in der Kategorie International erhalten, so die Veranstalter der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt am Dienstag in Halle.