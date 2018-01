Die Gewinner des Deutschen Hörbuchpreises stehen fest. Als beste Interpreten werden die Schauspielerin Valery Tscheplanowa und Andreas Fröhlich ausgezeichnet, den viele als Detektiv in "Die drei ???" von Alfred Hitchcock kennen. Das teilte der Verein Deutscher Hörbuchpreis am Donnerstag mit. Die Jury würdigte Fröhlich als "alleskönnenden Hörspieler", der "ernsthaft leicht und süchtig machend komisch" lese. Den Preis erhält er bereits zum dritten Mal, in diesem Jahr wird er für seine für seine Lesung von Walter Moers' Roman "Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr" geehrt.

Schauspielerin Valery Tscheplanowa Bildrechte: dpa

Valery Tscheplanowa wird für ihre Interpretation der Erzählung "Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war" ausgezeichnet, weil sie in das Hörbuch mit "verzaubernder Stimme" lese, so die Jury. Zum besten Hörspiel wurde "Dienstbare Geister" gekürt, eine Koproduktion von WDR, BR, Deutschlandfunk Kultur, MDR und der Ruhrtriennale. Autor und Regisseur Paul Plamper erzählt darin von der Migration zwischen Deutschland und Afrika.



Der Deutsche Hörbuchpreis wurde ursprünglich vom WDR ins Leben gerufen und wird inzwischen vom Verein Deutscher Hörbuchpreis vergeben. Pro Kategorie ist er mit 3.333 Euro dotiert. Er wird zum Auftakt des Kölner Literaturfestivals "Lit.Cologne" am 6. März verliehen.