Der 64. Deutscher Jugendliteraturpreis wird in fünf Rubriken verliehen. Bestes Jugendbuch ist nach Befinden der Jury "Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte" aus dem Carl Hanser Verlag und geeignet für Heranwachsende ab 12 Jahren. Die Autorin Dita Zipfel war bei der Preisverleihung im Videostream kurz sprachlos vor Begeisterung und sagte lachend "Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt was sagen muss." In dem Buch geht es um die Grenzen von "normal" und "verrückt", eine diverse Gesellschaft. Das Buch war auch einer der Favoriten der Kinder- und Jugendbuchexperten von MDR KULTUR.