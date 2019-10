Zeichnung aus dem Bilderbuch "Zwei für mich, einer für dich?". Bildrechte: Moritz Verlag

In diesem Bilderbuch geht es um Gerechtigkeit. Wer hat in der Zweier-WG von Bär und Wiesel wie viel verdient? Hat Bär, der Größere, Recht auf mehr Essen – oder Wiesel, der Kleinere, weil der noch wachsen muss? Wem steht mehr zu: demjenigen, der das Essen besorgt hat oder demjenigen, der es gekocht hat? Jörg Mühe erzählt herrlich-frech mit Buntstiften und Kurztexten die immer wiederkehrende, manchmal ach so verzwickte Geschichte vom Teilen. Er zeigt, wie schwer das Teilen einem manchmal fallen kann, auch wenn die einfache Lösung eigentlich ganz nahe liegt.