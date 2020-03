Die höchste Auszeichnung des Genres, der Deutsche Kleinkunstpreis, geht in diesem Jahr an Sebastian Pufpaff, Duo Suchtpotenzial, Emmanuel Peterfalvi ("Alfons") und andere Künstler. Für das Duo "Suchtpotential" ist dies aktuell nicht die einzige Auszeichnung, sie erhalten dieser Tage auch den thüringischen Kleinkunstpreis.

In der Sparte Kabarett geht die Auszeichnung an Sebastian Pufpaff. Die Jury sieht in ihm einen "Meister der Widersprüche, der sich vom Teleshopping bis auf die große Kabarettbühne gespielt hat. Als gut gelaunter Zyniker beleuchtet er die Welt am liebsten von ihrer dunklen Seite und zwingt sein Publikum aus der moralischen Komfortzone." Weiterhin hoben die Auszeichnenden hervor, dass der Künstler einen Perspektivwechsel statt einfacher Wahrheiten anböte, Klischees bis zur Selbstzerstörung aufblase und die komplexesten Probleme mit einer Pointe löse.